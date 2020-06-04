Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что партия инициирует отставку нынешнего правительства. Соответствующее заявление нардеп сделал во время своего выступления с трибуны Верховной Рады Украины во время рассмотрения вопроса о программе деятельности Кабинета министров.

Видео обнародовано на YouTube-канале партии ОПЖЗ, в четверг, 4 июня.

"Был провален первый реальный шаг – выплатить доплаты в размере 300% врачам, которые борются с коронавирусом. Правительство не способно обеспечить наполнение Государственного бюджета. Даже после пересмотра и сокращений доходной части, план поступлений в бюджет не выполнен почти на треть. Зато на прошлой неделе было заплачено 27 млрд за обслуживание займов финансовым спекулянтам, которые скупили наши облигации, – сказал политик.

По его словам, правительство полностью перепутало приоритеты в своей работе. "Вместо поддержки собственного производителя, собственных граждан, собственной экономики оно занимается обслуживанием кредитов, не сделав ни одной попытки провести реструктуризацию задолженности. Даже на бумаге в этой программе на безработных, реальный сектор, поддержку малого и среднего бизнеса – на все программы поддержки в сумме выделено меньше, чем на обслуживание внешних долгов", – акцентировал сопредседатель фракции.

"Это полное игнорирование национальных интересов Украины и наших граждан. Поэтому фракция ОПЗЖ инициирует постановление об отставке правительства, и это единственное Постановление, которое мы поддержим по отношению к этому Кабмину", – резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, сегодня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. За это проголосовали 245 народных депутатов.

Ранее "Страна" рассказывала, почему Рада не хочет голосовать за программу Шмыгаля.