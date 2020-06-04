Украинский президент Владимир Зеленский считает, что программу деятельности Кабинета министров необходимо доработать, так как она разрабатывалась еще до начала пандемии коронавируса, а поэтому не учитывает введенные ограничения и экономический кризис.

Об этом глава страны заявил во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, передает пресс-служба Офиса президента.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль – Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные меры, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", - сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль сам попросил Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Как сообщалось, сегодня Рада таки отправила на доработку программу Кабмина премьера Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 245 народных депутатов.

Напомним, проект постановления о программе деятельности Кабмина, принятой 3 апреля, была внесена в Раду 13 мая. После чего проект этого документа отправили на доработку.

Новая программа предполагает, что правительство ориентируется на интеграцию в НАТО и Европейский союз. Также упор будет сделан на улучшении государственных услуг для украинцев, укреплении бизнеса, безопасности здоровья и жизни.

Ранее "Страна" подробно анализировала программу правительства, с которой оно собирается работать целый год. В документе предложены два этапа работы Кабмина: в период преодоления эпидемии коронавируса и возобновления экономического роста.