Уровень доверия к правительствам почти всех стран-членов G7 резко упал на фоне их действий во время пандемии коронавируса. Больше всего эта тенденция прослеживается в Великобритании, где еще в конце апреля заявили, что страна прошла пик коронавирусной инфекции.

Об этом 4 июня сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Kantar.

Так, в марте текущего года 54% граждан из стран G7 одобряли, как власти справляются с пандемией коронавируса, в апреле число таких респондентов сократилось до 50%, а в мае - до 48%.

При этом в Британии произошло самое большое падение - на 18 пунктов - с 69% в апреле до 51% в мае. В то же время в Соединенных Штатах, Канаде, Германии, Франции и Италии снижение составило от двух до шести пунктов. Япония была единственной страной, показавшей рост.

Также опрос показал, что 50% респондентов в странах G7 доверили бы своему правительству принимать правильные решения о пандемии в будущем, что на четыре пункта ниже уровня апреля.

Чуть более половины опрошенных заявили, что они будут использовать приложение отслеживания контактов, чтобы предотвратить новую волну инфекции. Почти две трети тех, кто сказал, что не будут использовать его, ссылались на проблемы конфиденциальности.

Каждый третий человек чувствовал себя неловко, возвращаясь на свое рабочее место. Около четырех из десяти респондентов заявили, что будут посещать рестораны, кафе, пабы и кинотеатры меньше, чем раньше.

Опрос компании Kantar, занимающейся анализом рыночной конъюнктуры, был проведен в период между 28 мая и 1 июня, в нем участвовали 7 012 человек.

Напомним, недавно ВОЗ сообщила о неизбежности второй волны коронавируса.

Также мы писали, что по состоянию на утро 4 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 411 человек.