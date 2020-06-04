Сегодня в Верховной Раде во втором чтении и в целом приняли законопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом". "За" проголосовали 236 нардепов.

"Если в первом чтении шла речь только о ворах в законе, то ко второму чтению появилось определение "субъект повышенного преступного влияния", под которое может попасть любой человек или бизнес. Вы в шутку сказали соседу, что вам понравилась чья-то машина, сосед пошел ее украл, вы попадаете под уголовную ответственность", - заявила во время обсуждения Александра Устинова из фракции "Голос". Против законопроекта выступил и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Борьба с ворами в законе никогда не была простой. Потому что сами они не совершают преступных действий. По нашим данным, в Украине таких несколько тысяч человек. Они собирают возле себя группу людей, которые совершают заказные преступления, угоняют автомобили, совершают пытки. А вор в законе контролирует общак. Ситуация в Броварах тому пример. Понятие "сходки", "преступное влияние" будут вне закона. Мы сможем их выдворить, а сейчас не можем, потому что лояльное наше законодательство", - сказал в Раде глава Нацполиции Игорь Клименко, представляя законопроект.

Во время голосования за законопроект в парламенте присутствовало все руководство МВД, включая главу Арсена Авакова и его зама Антона Геращенко.

Также Нацполиция показала нардепам запись, на которой уголовные авторитеты обсуждают, как остановить принятие законопроекта.

Напомним, что законопроект об уголовной ответственности для воров в законе был подготовлен Офисом президента и внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный еще в феврале. Но его отправили на доработку.

Так, законопроектом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует вор в законе.

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

Также мы сообщали, что, по словам замглавы МВД Украины Геращенко, на территории Украины постоянно находятся более 50 воров в законе.

Подробно о том, как новый закон может изменить криминальную ситуацию в Украине, можно почитать здесь.