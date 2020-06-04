В Украине в четверг, 4 июня, зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса, за сутки заразились 588 человек. В связи с этим в Минздраве напомнили о необходимости соблюдения противоэпидемических мер и заявили о возможном введении новых карантинных ограничений, если ситуация будет ухудшаться.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 4 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас сегодня, с одной стороны, есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели, - 602 человека. А с другой стороны - антирекорд по количеству заболевших, подтвержденных случаев - 588", - сказал Максим Степанов.

По его словам, когда в стране начали ослаблять ограничительные меры и применять адаптивный карантин, в Минздраве понимали, что, возможно, суточный прирост заразившихся увеличится. Степанов сказал, что министерство сегодня полностью контролирует ситуацию и проводит эпидемиологический анализ каждого случая инфицирования.

"Хочу обратиться ко всем украинцам: смягчение карантина четко регламентирует противоэпидемические мероприятия. Это пользование средствами индивидуальной защиты, масками, респираторами, антисептиками, соблюдение социальной дистанции и тому подобное. Все эти меры разработаны ведущими специалистами нашей страны. Если не следовать этим рекомендациям, можем получить рост количества заболевших и, как следствие, Минздрав будет рекомендовать введение дополнительных мер", - сказал Степанов.

Степанов о карантине - с 05:04

Напомним, на заседании 3 июня Кабинет министров утвердил новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого с 5 июня в стране возобновят работу рестораны, храмы, самолеты.

Также мы писали, что по состоянию на утро 4 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 411 человек.