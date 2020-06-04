Президент Зеленский на днях в очередной раз "попал" на административный штраф. И если в прошлый раз он незаконно засветил свой бюллетень на выборах, то сейчас показал свою "исключительность", соблазнившись чашечкой эспрессо - расположившись с компанией единомышленников без масок в хмельницком кафе.

Устоять перед бодрящим напитком, по словам самого Зеленского, было сложно. Единственное, что испортило вкус кофе, по его мнению, это сахар.

Как выяснилось, помимо сахара кофе-брейк могут испортить 34 тысячи штрафа (около 1270 американских долларов), которые грозят гаранту в случае доказательства его вины за нарушение правил карантина.

А вообще этот случай очень показателен - с той позиции, как власти относятся к введенному ими же карантину. Особенно было забавно, что на сцену группового нарушения благосклонно взирал главный санврач и, собственно, инициатор коронавирусных ограничений Виктор Ляшко.

Разбирали эту ситуацию.

Как Зе выпил кофе в Хмельницком

Во время рабочей встречи в Хмельницом 3 июня президент Украины сделал кофе-брейк в местном кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин в соответствии с постановлением Кабмина. Судя по обнародованным фото, первые лица государства большой компанией (свыше 5 человек) устроились внутри заведения, чтобы выпить эспрессо.

Вместе с Зеленским за столом внутри заведения сидели как минимум пять мужчин, в числе которых глава Офиса президента Андрей Ермак, первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко наблюдал со стороны, находясь за барной стойкой.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - сообщается в Instagram президента Украины.

Зеленский и раньше открыто говорил о том, что он - кофеман и еще до своего президентства мог выпивать до 14 чашек кофе за день, но теперь потребление бодрящего напитка он сократил. В частности, чтобы это не отражалось на его фигуре.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что теперь ему хватает где-то 4 филижанки кофе. Важно, чтобы напиток был без сахара.

"Мы очень сильно полнели (от сахара - Ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Что именно нарушил президент и должен ли он платить штраф

В Украине в условиях адаптивного карантина, когда работают только летние террасы и службы "кофе на вынос" визит Зе в кафе нарушил сразу несколько правил:

он находился без защитной маски в общественном месте. Не соблюдая нужной дистанции со своими спутниками.

ему сделали кофе внутри заведения тогда, как рестораны и заведения общепита могут работать до 5 июня только на вынос или принимать посетителей исключтельно на летних площадках.

В статье 44-3 КоАП Украины предусмотрено, что подобное нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 до 34 000 грн и на должностных лиц - от 34 000 грн до 170 000 грн.

Почти все, находившиеся с президентом, включая его самого - должностные лица. То есть каждому нужно заплатить минимум 34 тысячи штрафа + как минимум столько же должен отдать ресторан.

Реакция Зе, МВД, санврача Ляшко и других

В МВД отметили, что полицейским не впервой штрафовать президента и обещали разобраться, виновен ли в этом случае Владимир Зеленский.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования (Зеленскому пришлось заплатить 850 грн штрафа и 380 грн - судебные расходы, Ред). Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - сказал замглавы МВД Антон Геращенко в эфире "112.Украина".

По словам Геращенко, за нарушение карантинных мер президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн (непонятно, почему не 34 тысячи, но бог с ним).

В свою очередь Зеленский заявил, что готов оплатить штраф за нарушение карантина. "Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский.

Также ситуацию прокомментировал главный санврач Виктор Ляшко, который присутствовал в кафе вместе с президентом.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, – они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить. Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подольше, контролировал. ... Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию как будут работать заведения буквально уже с завтрашнего дня", - пояснил санврач.

Тем временем ситуацию прокомментировали и в Хмельницком. Администрация кафе в комментарии hromadske рассказала, что работают только на вынос и в помещение гостей не пускают. Но для президента сделали исключение, потому что шел дождь и "есть нормы культуры".

Мы не принимаем посетителей, но это президент. Мы же не оставим его на пороге ... Но, понятно, что вы по-разному можете себе это раскрутить. Вы же понимаете, какие есть нормы культуры ... Но вот зашла толпа людей, что же они будут стоять?", - пояснила собеседница из администрации заведения.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин говорит, что все присутствующие на встрече были в масках на улице и внутри, но сняли их, когда начали пить кофе.

В общем, достаточно феерическая ситуация, при которой карантин согласно нарушили все - от мелкого ресторатора до главного санврача и президента. И попытки Ляшко выдать это за "инспекцию" выглядят по меньшей мере смешными. Хотя объективно смешного мало - сутки, в которые власть нарушала карантин в Хмельницком, стали рекордными по заболеваемости коронавирусом в стране.

Реакция соцсетей

Тем временем в соцсетях уже начали появляться мемы о ситуации в Хмельницком.

"Когда президент в обход тебя отменил масочный режим", - прокомментировала выражение лица Ляшко журналистка Диана Буцко.

Есть и те пользователи, которые припомнили Зеленскому его обещание уйти с должности, если он нарушит закон.

"За закон до дна!

А вечером всем тесты на коронавирус за государственный счет!", - иронизирует журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

Политтехнолог, экс-советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов назвал фото в кафе полным провалом.

"Новый скандал. Зеленский в окружении сотрудников в кафе пьет кофе. На фоне сидит главный санитарный врач Ляшко.

Суть: кафе должны быть закрыты до 5 июня, люди должны сидеть в масках, главный санитарный врач тоже. Сегодня заразились 587 человек. Это одно из пиковых показаний.

В одном фото и пренебрежение к постановлениям своего же правительства. И плевок в лицо ресторанам. И подрыв доверия. В том числе главному санитарному врачу.

Если он такой боец, почему не сделал замечание и сам без маски?

Прошли сутки. Извинения от президента нет. Где же мы увидим видеообращение? Это называется "как полностью проср*ать победу над вирусом".

Информационно провал.

А что касается Ляшко – это фото я бы повесил по городу, если он выдвинется на мэра. Ну, и вопросы к Степанову, министру охраны здоровья: "у нас два министра что ли?".

Почему не вы с президентом?", - написал Дмитрий Раимов у себя в Facebook.

Журналист Юрий Бутусов назвал вчерашний кадр в кафе "фото дня" и отметил, что видит на нем нарушение закона.

"Фото дня. Главный санитарный врач Ляшко (стоит на заднем плане) записывает имена пяти правонарушителей, чтобы заявить в полицию о нарушении карантина, действующего до 5 июня и оштрафовать каждого на 17 тысяч гривен, а также оштрафовать кафе в Хмельницком, которое незаконно обслуживает посетителей в самом помещении.

А теперь кроме шуток - президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие официальные лица, прямо нарушили Закон №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, и теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф. Фотография нарушения опубликована на официальном аккаунте Офиса президента Украины. Поскольку президент Зеленский сам подписывал этот закон, теперь он сам обязан показать пример его выполнения. Многие украинцы были оштрафованы по данному закону, и Зеленский не может делать для себя исключения.

Мне кажется, что слева за столом, сидит пресс-секретарь Юлия Мендель, которая разместила данное фото в фейсбуке, и она как человек ответственный немедленно доведет информацию до главы государства и официально прокомментирует, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями.

24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?"