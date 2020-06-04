В пятницу, 5 июня, в Украине по-прежнему будет господствовать циклон. Дожди ожидаются в большинстве областей страны. Погода начнет улучшаться уже на выходных, с 6 июня.

Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра центр циклона будет находиться в северных областях Украины, в Центре, а также местами на Западе и в над Харьковом. В остальных регионах в пятницу не ожидается существенных осадков.

По данным синоптика, ветер в пятницу ожидается юго-западный, однако порывистый, местами сильный. 5 июня температура воздуха в Украине достигнет +20...+24 градусов. В центральных областях и на юге местами воздух прогреется до +26 градусов. А вот в Сумской и Харьковской будет немного свежее, +17...+22 градуса.

В Киеве, вероятно, пройдет дождь с грозой. Ветер подует с юго-запада. Ночью прохладно, +10...+12 градусов, а днем ​​в пятницу потеплеет до +22...+24 градусов.

"Уже с 6 июня тепло раскручиваться дальше, и нас ждут жаркие деньки", - написала Диденко. На Троицу в Украине ожидается потепление до +23...+28 градусов, в южных и восточных регионах до +30 градусов!

Синоптик также сообщила, что, по предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Однако в западных областях продолжат "лить дожди и ожидается низкая температура воздуха".

Напомним, "Страна" писала о том, какой будет погода этим летом. Украинцев ожидают тепло и дожди.

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