В США, которые охвачены протестами из-за смерти афроамериканца при задержании полицией, группа митингующих в одном из городов разграбила художественную галерею.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "РИА Новости" в четверг, 4 июня.

Как видно на записи, толпа людей, направляясь по улице, дошла до здания, где располагается галерея современного искусства. Ногами и подручными предметами мародеры выбили окна заведения и начали выносить все подряд. Несколько человек безуспешно пытались им помешать.

Напомним, в США массовые беспорядки и погромы привели к гибели минимум 11 человек. Большинство из них афроамериканцы.

Как сообщалось, вчера Пентагон разместил войска в окрестностях Вашингтона из-за протестов и погромов.