Любимое блюдо президента Украины Владимира Зеленского - яичница. Ее он предпочитает есть на завтрак. Но не меньше он любит хлеб с маслом и сыром, чай с лимоном и кофе. Об этом пишет "Украинская правда".

"Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть", - сказал президент.

Зеленский также рассказал еще об одном варианте, на его взгляд, самого вкусного завтрака. Правда, предупредил, что он не диетический.

"Это хлеб с маслом, с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что он - кофеман. Раньше в день мог выпить до 14 чашек бодрящего напитка, но теперь сократил количество до 4-5.

"Мы очень сильно полнели (от сахара - Ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВД пригрозили Зеленскому штрафом в 17 тысяч за распитие кофе. Он согласился оплатить.

Также мы сообщали, что Зеленский в Хмельницком пробежал 8 км за 48 минут и показал прессе телефон с русским меню.