В Офисе генпрокурора 4 июня состоялось координационное совещание правоохранительных органов по пыткам и другим превышением полномочий правоохранителями. На заседании присутствовали генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, министр юстиции Денис Малюська, глава Нацполиции Игорь Клименко.

Главы силовых ведомств заявили, что знают о существующих проблемах и борются с ними. Впрочем, как отметил один из участников мероприятия, это было первое совещание по вопросам пыток в Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В ходе совещания руководители ведомств выступили по очереди. Открыла его Ирина Венедиктова. Она заявила, что этот совет направлен на то чтобы поставить конкретные задачи и сроки, способы и механизмы их реализации в борьбе с пытками и насилием в правоохранительных ведомствах.

После Венедиктовой слово взял Аваков. Он заявил, что сейчас разрабатывается система контроля за работой сотрудников полиции в отделениях по принципу 24/7, а в некоторых регионах Украины эта система уже тестируется. Выступил Аваков коротко, он заявил, что ему нужно ехать в Верховную Раду для доклада по законопроекту.

После Авакова выступил Баканов, он уверен, что общество требует справедливости. "Но устанавливать справедливость грязными руками невозможно", - заявил глава СБУ.

Совещание в Офисе генпрокурора. Фото: "Страна"

Далее слово взял Денис Малюська. Министр юстиции заявил, что превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов - это большая проблема, которую не решить за месяц или год.

"Нам нужна системная работа по борьбе с насилием. Мы хотим внедрить бодикамеры на всех сотрудниках пенитенциарной службы. Также мы хотим поднять зарплаты. Надеемся, что все эти действия в комплексе поднимут доверие к сотрудникам пенитенциарных служб", - заявил Малюська.

После Малюськи слово дали Игорю Криштуну, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. "Мы внедряем системы неожиданных и плановых проверок гаупвахты",- заявил Криштун.

Он отметил, что у военной службы нет кричащих проблем с пытками и насилием. Также Криштун заявил, что в его ведомстве существует две законодательные проблемы.

"Первая: нет законодательного решения касательно военнопленных, они не знают как работать с этими людьми. Второй вопрос: военная служба правопорядка должна получить право на досудебное расследование",- сказал Криштун.

Также слово дали Николаю Гнатовскому, главе Европейского комитета по вопросам предотвращения пыток и нечеловеческого обращения.

"Проблема пыток существует в многих европейских странах. Но в Украине эта проблема на очень высоком уровне. Мы видим те большие шаги, которые делают в Украине по решению данной проблемы. У нас есть все основания верить, что та модель, которую разрабатывают в Украине, будет эффективной", - сообщил Гнатовский. Также он отметил, что это первое совещание по вопросам пыток в Украине.

В целом мероприятие больше напомнило отчет, а не совещание. Так, главы ведомств резюмировали, что они знают и занимаются проблемами пыток и нечеловеческого обращения сотрудниками правоохранительных ведомств.

Напомним, в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.

Также мы писали, что перед совещанием в Офисе генпрокурора 4 июня Аваков прокомментировал сбор подписей в Раде за его отставку.