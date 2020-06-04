В метро Киева оторвавшееся информационное табло едва не рухнуло на пассажиров. Фото
В метрополитене Киева информационное табло оторвалось от креплений и едва не рухнуло на платформу. Инцидент произошел в четверг, 4 июня, на станции метро "Демиевская".
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети.
"На станции метро "Демиевская" из-за неизвестных явлений едва не упало информационное табло" – говорится в сообщении.
Также опубликовано фото с места события, на котором видно, что, веороятно, отломилось одно из креплений информационного табло и оно удерживается на уцелевшем.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве начали ограничивать вход в метро из-за увеличения пассажиропотока.
Также мы сообщали, что в Киеве анонсировали появление единого билета для железной дороги и метро.
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