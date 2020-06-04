В Украине из-за низкого урожая, вызванного майскими заморозками, подорожала клубника. Цены на нее в июне являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и "исторически для этого периода времени".

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА), в четверг, 4 июня.

Указано, что по состоянию на начало июня оптовые партии качественной клубники продаются по 65-75 грн/кг, в то время как продукция низкого качества, вследствие дождливой и пасмурной погоды, предлагается в среднем по 40 грн/кг.

"Стоит отметить, что в этом году цены на землянику садовую являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в таком же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, фермеры, которые смогли получить урожай клубники в непростых погодных условиях 2020 года, могут заработать в среднем в 2-2,5 раза больше на реализации каждого килограмма, чем в прошлом сезоне.

Отмечается, что главной причиной подорожания клубники аналитики называют погодные условия – в частности, майские заморозки, из-за которых была утрачена значительная часть урожая.

"Ситуацию продолжают ухудшать низкие температуры в начале июня, сопровождающиеся обильными осадками. Такие природные катаклизмы не только сдерживают созревание ягод в большинстве украинских хозяйств, но и негативно влияют на их качество", – добавили в сообщении.

Большинство из участников рынка отмечает, что урожай земляники садовой будет худшим за последние несколько лет, а цены на ягоды и в дальнейшем будут удерживаться на сравнительно высоком уровне.

По данным Госслужбы статистики Украины, валовой сбор земляники садовой в 2019 году составил около 63 тысяч тонн, а годом ранее – 62,2 тысяч тонн. По информации УПОА, производство клубники в Украине увеличивалось на протяжении последних трех лет и урожай был значительно большим, чем в официальной статистике.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина может остаться без черешни и абрикос из-за заморозков в южных и центральных регионах страны.

Также писали, что, по данным Минэкономики, в стране ожидается значительное снижения урожая зерновых в этом году. В ведомстве ожидают, что украинские аграрии соберут около 65-68 млн тонн, что меньше на 10 тонн, чем прогнозировалось.