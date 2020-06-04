Министерство внутренних дел обещает изучить вопрос нарушения карантина президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

При этом Геращенко отметил, что полиция уже не первый раз будет штрафовать президента.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - сказал замглавы ведомства.

По его словам, за нарушения карантина главы государства грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако компетентные органы должны доказать вину Зеленского.

В свою очередь Зеленский заявил, что готов оплатить штраф за нарушение карантина. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопросы во время обсуждения планов по ремонту дорог и аэропорта.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский.

Также ситуацию прокомментировал главный санврач Виктор Ляшко, который присутствовал в кафе вместе с президентом.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе к себе. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, – они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить".

Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал.

Посмотрели, все ли будет работать, поскольку мы все переживаем: динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильна. Поэтому переживает президент, переживаю я... Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию как будут работать заведения буквально уже с завтрашнего дня", - пояснил санврач.

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Напомним, в среду, 3 июня, Зеленский с делегацией совершил официальный визит в Хмельницкий, где прогулялся по центру города и попробовал кофе в местном кафе, которое должно быть еще закрыто из-за карантина.