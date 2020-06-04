Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав Кабмина страны. Премьер-министром стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Об этом сообщает "Белта".

Так, с 2018 года совет министров Беларуси возглавлял Сергей Румас. Лукашенко заявил, что у него нет к нему претензий, но в новый состав правительства он не войдет.

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую" - сказал он.

Сообщается, что первым вице-премьером страны назначен Николай Снопков, который с января занимал должность посла Беларуси в Китае.

Напомним, вчера, 3 июня, Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. По его словам, формировать новый состав Кабмина власти начали полгода назад, и не стоит ожидать, что "тут революция произойдет". Он уточнил, что менять весь состав нет необходимости, а нужно заменить тех, кто не может справиться с объемами работы в кризисный период.

Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.