Верховная Рада утвердила на посту министра культуры и информационной политики нардепа от "слуги народа" Александра Ткаченко. "За" проголосовали" 263 нардепа.

Данное решение нардепы приняли во время своего заседания в четверг, 4 июня.

Назаначение Ткаченко министром культуры рассматривалось по сокращенной процедуре.

Премьер-министр Денис Шмыгать, представляя Александра Ткаченко, сказал, что после коронакризиса на поддержку культуры в Украине запланировано 1,5 миллиарда гривен.

После него к депутатам обратился сам Ткаченко: "Культура - элемент, который цементирует страну и обществу. В Украине культура - это один миллион человек, они формируют около 4% ВПП. Но их вклад намного больше. Культурная сфера формирует ДНК украинцев. Мы не должны делить украинцев на патриотов и предателей. Мы должны продолжить финансирование. Реальная цифра, которую нужно направить - 3-4 миллиарда гривен", - сказал Александр Ткаченко, выступая перед народными депутатами.

"Краткий смысл его выступления - будет требовать тратить больше денег налогоплательщиков на культуру и "креативные индустрии". То есть - на различные "музеи революции гидности" и "патриотическое кино". Депутаты фракции "Голос" желают ему успеха", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Среди вопросов, которые были заданы Ткаченко нардепами, - вернутся ли Одесская киностудия в собственность государства, а Александр Ройтбург - на должность директора Одесского художественного музея.

В целом же вопрос про Одесскую киностудию Ткаченко задали четыре депутата от разных фракций - вернется ли к ней было величие и когда.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что Ткаченко назначили по принципу, что он возглавлял телеканал 1+1, "на котором шло произведение искусства - "Слуга народа". И добавил, что семья Ткаченко судится за 12% Одесской киностудии с министерством культуры, которую он и возглавит. "Конфликт интересов? Не слышали", - сказал Гончаренко.

"Я рад, что у всех в приоритете Одесская киностудия. Во лжи нет границ. Никакого конфликта интересов не будет. Мои акции готовятся к продаже в ближайшее время. И ни в какой слепой траст я их отдавать не буду", - ответил ему Ткаченко.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно об Александре Ткаченко. До прихода в политику он долгое время руководил холдингом 1+1 media. А возглавив гуманитарный комитет парламента, он продолжил многие начинания времен Порошенко. Например, речь об украинизации, ограничении свободы медиа и т.д.

Также мы писали, что после назначения члена парламентской фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики его место в Раде займет юрист и экс-судья Денис Маслов.