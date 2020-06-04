В четверг, 4 июня, перед совещанием руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию насилию со стороны правоохранителей, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал "Стране" сбор подписей в Раде за его отставку.

"Глава МВД всегда работает в состоянии когда кому-то что-то не нравится", - сказал Арсен Аваков, воздержавшись от более подробных пояснений.

Отметим, что координационное совещание руководителей правоохранительных органов проходит под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой. Кроме Авакова, в нем принимают участие глава СБУ Иван Баканов, министр юстиции Денис Малюська, и.о. директора ГБР Александр Соколов, глава Нацполиции Александр Клименко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и другие.

Напомним, что в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.

Также мы писали, что на заседании 2 июня нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку. Позже стало известно, что депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Кроме того, "Страна" анализировала, будет ли Рада голосовать за отставку главы МВД Авакова.