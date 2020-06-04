Информация о том, что Европа выделила деньги на изучение общественного мнения по поводу возможного слияния ПЦУ и греко-католической церкви вызвала большой скандал.

После чего пресс-служба Института внешнеполитических исследований (где и появилось соответствующее заявление об опросе - Ред.) поспешила откреститься от подобных планов, обвинив во всем неизвестных хакеров.

"Наш сайт подвергся хакерской атаке и поэтому 03.06.2020 была опубликована фейковая информация о так называемом исследовании: "Изучение общественного мнения граждан и обеспечение наиболее эффективных путей присоединения украинской и русинской греко-католических церквей к Православной церкви Украины, а также создание дорожной карты использования украинской". Информация уже удалена с сайта. Просим прощения за неудобства", - заявили в пресс-службе.

Telegram-канал "Политика страны" комментирует ситуацию.

"Вчера много шума наделала новость об опросе, который будет проводить Институт внешнеполитических исследований на деньги ЕС на тему "Изучение общественного мнения граждан и обеспечение наиболее эффективных путей присоединения украинской и русинской греко-католических церквей к Православной церкви Украины".

Уже сама тема исследования выглядит скандально, ведь речь идет о том, чтобы присоединить церкви, находящиеся в подчинении Папы Римского, к церкви, подчиненной Константинопольскому патриарху. На что, естественно, никто у Ватикана разрешения не спрашивал.

Причём слухи о таком варианте ходят ещё с осени прошлого года. И исследование было первым подтверждением, что это не просто слухи.

В общем, скандал поднялся знатный.

И Институт внешнеполитических исследований не нашёл ничего лучше, чем объявить о том, что его сайт "сломали хакеры" и разместили фейковую информацию об исследовании. При том, что этот якобы "фейк" висел на сайте почти сутки. И никого этого особо не смущало", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Иинститут, который задумал присоединить греко-католиков к ПЦУ, заявил, что его сайт взломали.