Верховная Рада Украины во время своего заседания 4 июня утвердила на должность вице-премьера по европейской интеграции Ольгу Стефанишину. "За" проголосовали 255 нардепов.

"В условиях мирового экономического кризиса вопрос евроинтеграции становится не политическим процессом, а условием выживания в Украине. Мы должны расширять европейский рынок. Поэтому я считаю нужным озвучить несколько приоритетов. Предложить пересмотреть вопрос соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Предложить пересмотреть объем финансирования Украины - не кредитования. Либерализовать со странами-соседями продажу товаров и услуг. В частности, это можно сделать путем изменения пересмотра таможенных правил", - сказала Стефанишина накануне голосования за свою персону.

"KPI моей работы - пересмотр политическо-экономического соглашения с ЕС, интеграция в европейские рынки, продвижение государственных программ НАТО на основании государственных интересов Украины", - сказала Стефанишина.

Перед этим нардепы 296 голосами отправили в отставку предыдущего вице-премьера Вадима Пристайко.

Сегодня Рада также отправила на доработку программу Кабмина Шмыгаля. "За" это решение было подано 245 голосов.