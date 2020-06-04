В рамках смягчения карантина детям до 12 лет Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить занятия в детско-юношеских спортивных школах.

Об этом говорится в постановлении №33 от 2 июня главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Так, по данный документ вносит изменения в правила посещения спортивных заведений. Если изначально не разрешалось посещение спортзалов и тренажерных залов детьми до 12 лет, то теперь вводится исключение для воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Ранее мы сообщали, что Кличко заявил о возобновлении работы детских спортивных школ и кружков в Киеве уже с 1 июня.

Напомним, по данным на 4 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 411 человек. За сутки выявили 588 новых случаев заболевания. В тоже время в Киеве за сутки зафиксировано 77 новых случаев коронавируса и ни одного летального.