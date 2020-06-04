Согласно прогнозам министерств соцполитики и здравоохранения, в Украине коронавирусом переболеют 33 480 медиков, а умрут от Covid-19 более 800 медицинских работников.

Об этом в Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"Вчера на заседании бюджетного комитета докладывала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, которая, ссылаясь на Министерство здравоохранения, спрогнозировала расчеты дополнительных расходов по страховым выплатам медицинским работникам, которые инфицируются Covid-19 при исполнении служебных обязанностей и погибнут от этого. В общем, прогнозы очень пессимистичны, ведь туда заложено 844 летальных случая. А всего вроде переболеет этой болезнью 33 480 медиков, то есть по прогнозу заболеет каждый пятый медик страны", - написал Гончаренко.

Напомним, 3 июня в Минздраве сообщили, что из 483 человек, заразившихся коронавирусом за сутки, 103 - медики.

А в конце мая стало известно, что каждым седьмым заболевшим Covid-19 в Киеве оказался медик.