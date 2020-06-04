Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 июня, уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

За его отставку проголосовали 296 народных депутатов.

Напомним, мы писали, что Рада сегодня займется программой Кабмина и назначением новых министров. Вчера, Кабмин внес в Раду проекты постановлений о том, что Ольга Стефанишина должна стать вице-премьером по евроинтеграции вместо Вадима Пристайко.

В ходе обсуждения отставки Пристайко звучали предложения о том, что в будущем министры должны таки появляться в Раде перед вопросами их назначения или увольнения.

"Интересно проходит обсуждение в Раде увольнения Пристайко и новых назначений в Кабмин. Практически все депутаты (включая "слуг народа") отчитывают Шмыгаля как мальчика за то, что правительство не удосужилось даже подготовить отчёт уволенного Пристайко о проделанной работе. Да и по другим поводам тоже наезжают. В общем, всем видом своим показывают, что правительством недовольны", - отреагировал на последние события в ВР телеграм-канал "Политика страны".

Сегодня Рада также отправила на доработку программу Кабмина Шмыгаля. "За" это решение было подано 245 голосов.