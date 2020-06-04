Рада таки отправила на доработку программу Кабмина Шмыгаля. "За" 245 голосов
Сегодня, 4 июня, Верховная Рада Украины таки отправила на доработку программу Кабмина премьера Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовали 245 народных депутатов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Раде с трибуны, призвал депутатов вернуть в правительство на доработку ранее презентованную программу Кабмина. При этом всего за пару минут до этого он заявил, что программа - есть "доработанный" и "дополненный" документ.
Перед голосованием премьер Денис Шмыгаль поблагодарил нардепов за совместную работу и выразил надежду, что программа Кабмина будет доработана в кратчайшие сроки.
Ранее "Страна" сообщала, что Рада сегодня займется программой Кабмина и назначением новых министров.
Такк же мы рассказывали, что Рада одобрила ужесточение наказаний для пешеходов.