В пятницу, 5 июня, на заседание Верховной Рады должен прийти президент Владимир Зеленский, так как парламентские группы и фракции "поставили определенный ультиматум, проведя разговор с руководством Рады". Речь шла об экономическом кризисе в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "Соло" на телеканале "112 Украина" заявил политический эксперт, журналист Владимир Кацман, видео обнародовано в YouTube.

"В среду в кабинете очень высокого парламентского руководства состоялось совещание, во время которого представители фракций поставили в определенной мере ультиматум. Приведенные на этом совещании факты и цифры о состоянии отечественной экономики произвели ошеломляющее впечатление на участников этого высокого собрания и, как говорят источники, убедили в необходимости такой встречи и спикера", - сообщил Кацман.

По его словам, все парламентские фракции и группы хотят встретиться с президентом Зеленским. Ранее глава государства общался только со "слугами народа".

"За год президентства президент часто был в парламенте, но до этого неформально и формально общался только с фракцией "Слуги народа". Это определенный показатель того, что парламент наконец-то хочет "поднять голову и расправить плечи", поскольку до этого всех происходило по иному принципу: спустили в Раду с Банковой нужное - депутаты бросились исполнять… Депутаты же хотят, очевидно, доказать, что в условиях серьезнейшего экономического кризиса в парламентско-президентской республике есть парламент – и он во всем своем разнообразии мнений хочет поговорить с президентом о жесточайшем экономическом кризисе в стране", - сказал Владимир Кацман.

Напомним, в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.

Также мы писали, что Зеленский 4 июня находится с рабочей поездкой в Хмельницком. Утром он пробежал 8 км за 48 минут и показал прессе телефон с русским меню.