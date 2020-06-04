В четверг, 4 июня, возле здания Кабинета министров в Киеве проходит митинг, организованный движением "Автоевросила". Акцию протеста водители начали в 09:00.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Протестующие, которых собралось очень много, припарковали свои автомобили вдоль улицы Грушевского напротив здания правительства. Движение транспорта не перекрыто. Периодически они все дружно сигналят в клаксоны своих автомобилей. Общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции.

Митингующие говорят, что долгие годы не могут растаможить транспорт и власти до этого нет дела.

"Мы здесь чтобы привлечь внимание Минфина и сказать им, что уже нельзя затягивать решение вопроса о доступной растаможке", - заявил а комментарии "Стране" адвокат движения "Автоевросила" Иван Козачук.

Также по словам организаторов акции, Минфин не хочет предоставить заключение о новом законопроекте, который "Автоевросила" разработала вместе с депутатами "Слуги народа".

"В новом законе предусматривается снятие акциза и коэффициента возраста авто при растаможке",- добавил Козачук.

Фото: "Страна"

Ранее на этой неделе под Кабмином митинговали работники ресторанов. Протестующие требовали от правительства позволить заведениям общепита принимать клиентов не только на летних площадках, но и в помещениях. Накануне Кабмин решил дать согласие на это с 5 июня.