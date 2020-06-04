В ходе рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский не только в нарушение карантина выпил кофе внутри ресторана, но и совершил утреннюю пробежку.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Бегал Зеленский не один, а в компании сразу трех охранников. Тренировку он начал около 07:15. За 48 минут глава государства пробежал 8,25 км и сжег 740 ккал. Успехами он похвастался перед журналистами, продемонстрировав результаты пробежки в приложении на своем смартфоне. Отметим, что меню смартфона у президента отображается на русском языке.

Результаты пробежки Зеленского. Фото: tabloid.pravda.com.ua

После пробежки Зеленский сделал небольшую растяжку. Он рассказал, что очень любит бег, потому что во время бега "проветривается мозг".

"Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть... Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя", - сказал Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже совершил утреннюю пробежку, но вышел на нее позже Зеленского, потому немного от него отстал. К финишу глава государства прибежал первым.

Зеленский делает растяжку. Фото: tabloid.pravda.com.ua

Кроме того, Зеленский поделился с журналистами гастрономическими предпочтениями. Он рассказал, что на завтрак предпочитает есть яйца.

"Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть", - сказал президент.

Зеленский также рассказал еще об одном варианте, на его взгляд, самого вкусного завтрака. Правда, предупредил, что он не диетический.

"Это хлеб с маслом, с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что он - кофеман. Раньше в день мог выпить до 14 чашек бодрящего напитка, но теперь сократил количество до 4-5.

"Мы очень сильно полнели (от сахара - Ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Напомним, 3 июня Зеленский возобновил поездки по Украине и улетел в Хмельницкий на совещание по туризму.

Также мы писали, что во время встречи в Хмельницком Зеленский из-за жалоб бизнесменов публично позвонил главе "Укрэксимбанка".