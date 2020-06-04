В Украине установлен рекорд по заболевшим за сутки.

"Страна" разбиралась, почему на волне отмены карантина в стране начала портиться статистика по covid-19.

Два рекорда за один день

Сегодня, 4 июня, в Украине зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом с начала замеров - 588 человек. До этого максимум инфицированных было 23 апреля - 578 человек.

Если для сравнения взять 23 апреля и считать это пиком заболеваемости, тогда выздоровело всего 80 человек. Тогда как сегодня в 7,5 раз больше - 608 человек, и это тоже новый рекорд.

Однако сейчас стало больше тяжело больных. Как минимум, такой вывод мы делаем на основании числа пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 23 апреля таких было 100 человек, сегодня - 297.

А вот число летальных исходов 23 апреля и 4 июня почти одинаковое - 13 и 12 смертей соответственно. По этому критерию пиков был несколько, но в другие дни: 8, 16, 18 и 26 мая - тогда умерли по 21 человеку.

В это же время в Украине продолжаются локальные вспышки коронавируса. Две из них в последние дни было зафиксировано в Киеве. Вчера в одной из воинских частей столицы заразились 27 человек. А 1 июня - 22 монахини, которые служат в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре.

Ухудшается ситуация и в Славянке Донецкой области. Там, по словам мэра Вадима Ляха, ситуация гораздо хуже, чем месяц назад. Он сообщил, что 2 июня была зафиксирована вспышка инфекции среди работников одного из предприятий, пострадали члены их семей. За сутки госпитализировали шесть человек, один з них - в очень тяжелом состоянии. В предыдущие сутки от коронавируса умер мужчина.

Чем объяснить антирекорд

Министер здравоохранения Максим Степанов во время выступления на брифинге 4 июня связал рекордную заболеваемость, во-первых, со снятием карантина.

Он заявил, что гражданам нужно не расслабляться, продолжать носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию и прочее. В противном случае, сказал министр, заболеваемость продолжит расти и МОЗ будет вынуждена рекомендовать Кабмину пересмотреть ослабление карантина.

"Когда мы вводили адаптивный карантин, у нас было понимание о возможном увеличении заболевших", - заявил Степанов, но заверил, что ситуация контролируемая.

Вторая причина роста числа инфицированных, по словам Степанова, - увеличение тестирования. Вчера было сделано 10,5 тестирований. Это примерно в десять раз больше, чем в начале апреля.

И действительно, еще 23 мая власти сообщили, что впервые провели более 10 тысяч тестов за сутки. За пять дней до этого было заявлено, что впервые сделано девять тысяч тестов.

До этого своеобразный рекорд был отмечен 18 апреля: тогда число ПЦР-исследований превысило пять тысяч.

То есть на фоне ослабления карантина в Украине росло количество тестирований. Если, к примеру, 20 апреля число тестов было 1386 на миллион человек, то сейчас - почти девять тысяч. То есть рост в шесть с половиной раз.

Хотя это по-прежнему очень мало, и в мировом рейтинге стран мы находимся между Кубой и Палестиной. Если точнее - на 103 месте и 143 стран, которые предоставили свои данные.

Тем не менее, очевидно, что при росте тестирований должно выявляться и больше случаев коронавируса. При этом в Украине наблюдается обратная картина: количество заболевших в мае колебалось на уровне самого тяжелого периода - марта-апреля.

Это значит, что болезнь действительно пошла на спад. Сравним количество тестов и обнаруженные случаи коронавируса на пике болезни и сейчас.

23 апреля (тот день, когда был предыдущий рекорд в 571 случай) было проведено 4,7 тысяч тестов. Выявляемость составила 12%.

4 июня (рекордный 581 случай) - 10,5 тестов. Выявляемость существенно сократилась - 5,6%.

Для сравнения, в России выявляемость коронавируса у граждан по итогам тестирования составляет 3,8%.

Рост числа заболевших, но уменьшение процента выявляемости в Украине говорит также о том, что исследования начали распространяться на людей с легкими симптомами или без даже них.

Также спад стал возможным благодаря наступлению тепла, когда респираторные заболевания в принципе отступают. В тоже время, возобновление работы транспорта и открытие общественных мест (торговые центры, спортклубы и прочее) также может работать на увеличение числа заболевших.