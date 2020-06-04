В Норвегии мощный оползень унес в море сразу восемь домов. Сейсмическая активность на мысе Кракнесет продолжалась несколько часов. Спасатели сообщили, что никто не пострадал.

Соответствующее видео появилось во многих соцсетях. К примеру, Телеграм-канал "Подъем" опубликовал шокирующее видео, на котором дома в Норвегии уходят под воду.

Житель пострадавшей деревни прокомментировал происходящее. Он бросился на ближайший холм, откуда наблюдал, как посёлок уносит в море.

"Я только собрался перекусить, как услышал треск на крыше. Сначала подумал на птиц, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок", - рассказал мужчина.

Ранее мы сообщали, что в турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Видео крушения можно посмотреть здесь.

Также "Страна" писала, что при схождении оползня в Сьерра-Леоне погибли 460 человек, а еще 600 пропали без вести.