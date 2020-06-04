В Беларуси президент Лукашенко отправил в отставку правительство накануне президентских выборов, намеченных через два месяца.

Бацька, который правит страной уже 26 лет, выдвигается на шестой срок.

И ЦИК Белоруссии уже назвал нынешние президентские выборы самыми тяжелыми в истории.

В этот раз переизбранию Лукашенко угрожают усилия сразу с двух сторон - не только Запада, который ранее постоянно пытался расшатывать ситуацию перед каждыми выборами, но и России.

Плюс нарастающие оппозиционные настроения в обществе, подстегнутые экономическими проблемами и эпидемией коронавируса.

Беларусь - одна из стран, которая не вводила карантин, и отношение к этому среди белорусов противоречивое.

В стране уже начались акции против Бацьки, которого сравнивают с "тараканом" из-за усов и выходят на митинги с тапками – как средство борьбы с "насекомым".

Лукашенко в свою очередь сравнил активистов "тапочной революции" с бандитами, обвинив в массовых беспорядках и дестабилизации ситуации.

Тем временем белорусы выстраиваются в длинные очереди, чтобы поставить подписи за оппонентов Лукашенко.

Что происходит в соседней стране в преддверии выборов и каковы шансы Лукашенко взойти на "трон" в шестой раз, выясняла "Страна".

"Никаких майданов не будет"

Отставка правительства совпала с началом протестов против Лукашенко.

Причин снятия Кабмина, который при Бацьке является формальной ветвью власти, называют несколько.

Как заявил сам Лукашенко, обновление правительства до президентских выборов является традицией в Беларуси, поскольку таким образом уровень доверия избирателей начинает расти.

Отставка Совета Министров традиционно происходит в момент, когда действующий президент баллотируется как кандидат. Считается, что таким образом он хочет заработать дополнительные очки.

Тем более протесты нарастают. Митинги довольно масштабные – таких Беларусь не видела лет десять с момента разгона массовых акций в 2010 году.

Лукашенко уже заявил, что не допустит в стране "никаких майданов", особенно в преддверии президентских выборов.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - заявил Лукашенко.

Но "майданы" уже собираются - пока в виде очередей, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов на выборах 9 августа. И митингов с тапками.

Недовольные Лукашенко белорусы выходят с тапками на митинги, чтобы поддержать альтернативных ему кандидатов

По словам местных, подобных очередей в стране не было с советских времен.

"Народ сейчас обозлен. Лука очень неправильно повел себя в ситуации с короновирусом. Сначала врал, что его нет. Затем, что пик уже пройден. Потом, - что у нас от него не умирают и никогда никто не умрёт. Но мы живём не в параллельном мире. Все видят, что люди болеют и их все больше. Что они умирают и что умирающих больше, чем об этом говорят по ТВ. Это его враньё уже всех задолбало. У нас сегодня на предприятии пытались подписи за него собирать. Ни один рабочий не подписался. А среди нас были и пенсионеры, и бывшие студенты. Сейчас шансы его победить на честных выборах малы. Только не допустит он честных выборов. Потому что любая другая власть его посадит", - размышляет в разговоре со "Страной" предприниматель из Минска Антон Лаузин.

Но есть и другие мнения.

"Альтернативы Лукашенко пока нет, при нем в стране – порядок. Новым политикам, которые взялись непонятно откуда, многие не доверяют. Неясно, куда они заведут Беларусь. А то, что не вводили карантин и не останавливали, так это хорошо. А так сидели бы без денег. Заболело у нас не больше, чем в странах, где был карантин", - говорит нам минчанка Людмила Шерснева.

"Не хочу, чтобы в Беларуси произошло то, что в Украине - уже столько лет идет война, с Россией рассорились. Мы - единственная, наверное, страна бывшего Союза, где не проливалась кровь. При Лукашенко Минск стал европейским городом, ухоженным, безопасным и чистым. У нас хорошие дороги, у людей есть работа. Он всех держит в ежовых рукавицах, по-другому у нас многие не понимают. Нет такого кандидата, который мог бы его заменить, чтобы страна не скатилась в пропасть. Лукашенко прав, когда говорит, что мы создали страну, в которой могут жить наши дети, и что надо защищать Беларусь от тех, кто хочет ее разорвать", - делится с нами сторонник Лукашенко из Минска Евгений Погребинский.

"Лукашенко - это стабильность. Вот мой главный аргумент, почему я его поддерживаю. Не надо нам Зеленских при власти. И по коронавирусу полностью поддерживаю Бацьку. Запад закрылся на карантин и что? Видите, какой взрыв в Америке - это людей так довели, когда заперли по домам. Вот и прорвало. И весь карантин насмарку. А в Беларуси вспышки так и не произошло, с нас пример надо брать", - говорит Светлана Карпук из Бреста.

Против Лукашенко - блогер и банкир

Тем временем в стране зарегистрировались несколько десятков инициативных групп активистов (так называемые "кандидаты протеста") для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, что в итоге превратилось в публичный протест.

ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов. При этом большая часть белорусской демократической оппозиции в выборах де-факто не участвует: они либо полностью бойкотируют кампанию, либо планируют покинуть ее досрочно.

Один из "кандидатов протеста" – гомельский блогер Сергей Тихановский, которого называют белорусским Навальным. Он ведет популярный канал в YouTube, где критикует Лукашенко.

Тихановского не зарегистрировали, поскольку на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать документы для подачи в ЦИК. Но его заменила жена Светлана.

Гомельский блогер Тихановский критикует Лукашенко в своем канале YouTube - сейчас его арестовали, но его движение собирает митинги

В конце мая Тихановского арестовали на пикете по сбору подписей за жену, обвинив в насилии против милиции, за что ему может грозить до шести лет. Супруга арестованного блогера проводит кампанию под лозунгом "Стоп таракан".

Пикеты ее группы, а также других оппозиционных кандидатов - экс-главы "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и человека из команды Лукашенко, создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало собирают тысячи людей по всем крупным городам Беларуси.

Будет ли "тапочный Майдан"

Эксперты не исключают, что в Беларуси может вспыхнуть Майдан – до или после выборов.

"Изоляция Тихановского не остановила процесс, а лишь подстегнула. Раньше было проще: обезглавил оппозицию и спи спокойно, сейчас - все не так: в оппозиции уже реально весь народ и все эти телодвижения больше напоминают бой с тенью", - написал на своей странице в Facebook белорусский политолог, директор Гомельского Демократического Форума Петр Кузнецов.

Он считает, что если власть освободит Тихановского, противостояние народа и силовиков будет нарастать, а если не выпустит, протесты стихнут, но сохранится вероятность взрыва в первые дни после выборов. Также с непредсказуемыми последствиями.

Эксперты полагают, что "тапочников" власть быстро зачистит

Сам Лукашенко уже сделал несколько резких заявлений.

"Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, - Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним", - заявил Лукашенко 4 июня на совещании после назначений в правительстве.

Свергнут ли Бацьку Россия и Запад

Особенностью этих выборов является то, что против Лукашенко играет не только Запад и прозападная оппозиция, но и Россия. В последнее время Бацька вел себя в отношении Москвы очень "гонористо" - отказывался идти на многочисленные предложения Путина об углублении интеграции, качал права по экономическим вопросам. Кроме того, он провел парад 9 мая, выставляя Путина и российское руководство "слабаками", которые поверили в "миф о коронавирусе", отменив свой парад.

Поэтому в СМИ распространена версия, то Кремль в этот раз будет активно действовать против Бацьки. Что, в общем-то и подтверждается, тональностью провластных российских медиа.

Сам Лукашенко также намекает на то, что за его оппонентами стоит Кремль.

Тихановский и Бабарико действительно связаны с Россией. Бабарико 20 лет возглавлял "Белгазпромбанк" "дочку" российского Газпромбанка, а Тихановский ранее занимался в Москве бизнесом. Сами они категорически отрицают политическую связь с Москвой.

Как пошутил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, Москва примет "поражение Лукашенко с салютом и парадом".

Среди экспертов есть мнение, что Россия и Запад договорились убрать Лукашенко с поста президента, как сделали это в Молдове год назад, пойдя на компромисс, который позволил сменить там власть. До того местный олигарх Плохотнюк шантажировал и Россию, и Запад, играя на их противоречиях.

Подобный шантаж, похоже, начал вести и Лукашенко.

"Складывается впечатление, что Бацька решил сыграть в игру Януковича или позднего Кучмы - попытаться балансировать между Россией и Западом. Не с Россией, как это было до сих пор, а между ними. Поочередно делая ставки то на одних, то на других. Шантажируя то одних, то других. И то, что он начал эту игру, в какой-то мере привело к разбалансировке политической системы. Россия выставила в Беларуси своего кандидата, Запад поддерживает своих людей. Ситуативно Запад и Россия даже информационно объединяются, создавая кризис для Беларуси, провоцируя оппозиционные настроения, поддерживая протесты и дестабилизацию", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Впрочем, не факт, что целью России является именно свержение Бацьки. Это может привести к дестабилизации ситуации и к приходу к власти прозападных и антироссийских сил.

Руслан Бортник полагает, что реальной целью Кремля является не отставка Лукашенко, а ослабление его режима, и он все-таки переизберется, по итогу утратив часть власти и пойдя на серьезные уступки Москве.

"Это игра России на понижение Лукашенко, на ликвидацию его политических амбиций, снижение его переговорных возможностей. Для Запада это игра с надеждой на снижение влияния России на Беларусь. Цели обоих сторон остаются разными. Россия согласится сохранить Лукашенко при определенных условиях, при углублении интеграции. Западу же нужно создать для России в Беларуси такой же кризис, который они создали в Украине, или в худшем случае договориться так, как они договорились по Молдавии", - считает Бортник.

Обе стороны, по его мнению, подталкивают Беларусь к выбору между Западом и Востоком. Минск этот выбор делать не хочет и для того, чтобы сохранить баланс и стабильность ему придется частью суверенитета и своих полномочий – или в пользу внутренних национальных элит (силовиков, региональных групп) или в пользу внешних игроков.

"Лукашенко будет скорее всего переизбран на новый срок. Он уцелеет, но выйдет ослабевшим игроком. Для переизбрания ему придется идти на сложные договоренности. Возможно, новый шестой срок для него может стать последним. И вся эта ситуация подтолкнет и самого Лукашенко, и белорусские элиты к определению преемника и переформатированию политической модели в сторону большей открытости, большей конкурентности", - прогнозирует эксперт.

Чего ждать Украине

Переизбрание Лукашенко на Украине существенно не отразится, между ним и Зеленским уже установился диалог, и отношения с Беларусью останутся неизменными.

Если же Лукашенко не переизберут, для Украины это может обернуться определенными рисками.

"Мы можем получить как позитив (углубление сотрудничества), так и негатив - более враждебное или более конкурентно настроенную против Украины фигуру", - полагает Бортник.

Организация молдавско-белорусского сценария в Украине, когда Россия с Западом договариваются о смене власти, в теории возможна, полагают эксперты.

"Если ситуация хаоса и правительственной дисфункции продлится еще 3-5 лет, то достаточно высока вероятность того того, что Россия с Западом договорятся в отношении Украины и сформируют здесь какую-то компромиссную и полностью внешне подотчетную систему власти", - прогнозирует Бортник.