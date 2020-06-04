С понедельника, 8 июня, все иностранные авиакомпании смогут осуществлять рейсы в Китай. Перевозчики смогут выбрать один аэропорт назначения и выполнять один регулярный рейс в неделю.

Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации КНР пишет РИА Новости.

Отметим, что еще 12 мая Китай позволил возобновить работу некоторым иностранным авиакомпаниям. Но тогда это был лишь один перевозчик от каждой страны, который мог выбрать единственный маршрут. Новое распоряжение расширит круг авиакомпаний.

При этом Китай оставляет за собой право ограничивать полеты, в зависимости от ситуации с Covid-19. В том случае, если число прилетающих пассажиров с коронавирусом превысит пять человек, авиакомпания на неделю будет лишена права обслуживать рейсы. Если количество зараженных достигнет 10, ее отстранят на месяц. Если же в течение трех недель подряд не будет выявлено ни одного случая заболевания среди пассажиров, то этой авиакомпании разрешат увеличить число выполняемых рейсов до двух в неделю.

Отметим, что 4 июня Китай сообщил об одном новом случае коронавируса и четырех новых бессимптомных случаях Covid-19 за 3 июня. Власти страны заявили, что все пять новых случаев были завезены из-за границы.

Напомним, с 16 июня Соединенные Штаты запретят авиакомпаниям Китая полеты в страну.

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