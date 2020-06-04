В четверг, 4 июня, пользователи Приватбанка сообщили о технических проблемах в работе приложения Приват24, также неадекватно работают приложения для бизнеса.

Многим юзерам не дает войти в обычное приложение Приват24. При попытке зайти в личный кабинет, пользователям выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".

"Приват24 лежит. Пишет: Request failed with status code 504", - сообщают пользователи в группе банка на Facebook.

При проведении платежей также выдает ошибку. При попытке связаться с оператором по телефону 3700 - автоответчик говорит, что звонок происходит с номера, который незарегистрирован, хотя это не так.

Также есть проблемы с сайтом privat24.ua - по состоянию на 10:17 он не загружается.

На сайте аналогичная ошибка - "504" - она означает, что сервер не получает своевременный ответ от другого сервера, который действует как шлюз или прокси. Проще говоря, это означает, что сервер не смог выполнить ваш запрос в течение заданного периода времени.

"В Приватбанке какой то сбой уже полчаса, сервак упал вроде", - недоумевают пользователи Приват24.

Не загружается также меню входа в Приват24:

"Есть сбой входа в Приват24, связанный с проблемами связи. Процессинг работает в штатном режиме. На устранение уйдет максимум час", - заявил "Стране" представитель банка Олег Серга.

Также в пресс-службе Приватбанка сообщили, что сбой связан с аварийной ситуацией сетевого оборудования.

"ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка. По данным ПриватБанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", - добавили представители Приватбанка.

Впрочем, на официальной странице в группе Приватбанка около 11:00 появился пост, в котором говорится, что для устранения неполадок потребуется не час, а "какое-то время".

"Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сбой в работе Приват был зафиксирован 23 апреля около 17:00. Для возобновления работы потребовалось до полутора часов. На период неполадок клиенты "Приватбанк" рекомендовали не использовать приложение Приват24 для проведения необходимых операций.

Ранее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" продлил украинцам карты для выплат из-за карантина по коронавирусу.

Также мы писали, что "ПриватБанк" ввел новые правила при покупках через терминал.