Эта неделя начнется с незаметных на первый взгляд событий, которые могут запустить цепочку глобальных процессов. В ближайшее время с осторожностью соглашайтесь на процедуры, связанные с изменением внешности. Сохраняйте дипломатичность в отношении с коллегами, осознанно подходитье к разрешению конфликтных ситуаций.

Ранее мы подготовили лунный календарь на июнь, в который включен и посевной график. Теперь предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на новую неделю - с 8 по 14 июня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны смогут влиять на события, которые вас ожидают на этой неделе. Это время подходит для совершения крупных покупок, денежных накоплений. В конце недели, в четверг-пятницу, удачными будут романтические и деловые встречи. На выходных вы можете столкнуться с необходимость сделать непростой выбор.

Телец (21.04 - 20.05)

На этой неделе у Тельцов появится шанс на примирение со значимым для них человеком. В середине недели возможны праздничные события, встречи и поездки в другой город. В конце недели понадобится проявить решительность и напористость, а также хорошенько подумать, стоит ли занимать кому-то деньги.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов на этой неделе могут произойти важные события. При этом все будет в ваших руках: вы сможете влиять на ситуацию, если эмоции не захлестнут вас. В середине недели вас ждут развлечения, небольшие приятные покупки. Выходные лучше провести спокойно. Возможно, вам придется их посвятить помощи близкому человеку.

Рак (22.06 - 22.07)

В середине недели вы окажетесь на пороге событий, которые изменят вашу жизнь, или в ожидании интересного рабочего проекта. В вашем окружении могут появиться новые знакомые, с которыми у вас возникнет обоюдное чувство симпатии. Выходные хорошо провести с близкими или возлюбленными.

Лев (23.07 - 23.08)

Жизнь Львов на этой неделе может кардинально измениться. Звезды советуют забыть о старых переживаниях, избавиться от ненужных вещей или отношений и двигаться вперед. Только сделав шаг вперед, ваши личные дела изменятся к лучшему. Четверг будет крайне благоприятным днем для карьеры и деловых встреч. К концу недели есть возможность достичь важную цель или заключить выгодную сделку.

Дева (24.08 - 23.09)

Эту неделю хорошо провести с пользой для здоровья. Постарайтесь прожить ее в режиме, который дает вам силы и энергию. Это касается сна, питания, физических нагрузок. К концу недели могут накалиться страсти в личных отношениях. Возможно, Девы окажутся внутри любовного треугольника. Выходные можно посвятить отдыху на природе и встречам с друзьями.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы на этой неделе могут испытать энергетический подъем во всех сферах жизни. Уже с начала недели можно себя похвалить за проделанный труд и успех в рабочих делах. Главное - не останавливаться в самосовершенствовании и не забывать делиться успехом с близкими, которые вас поддерживают. Возможны незначительные конфликты, но вам удастся обернуть их в свою пользу.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе у Скорпионов может исполниться то, чего они так давно хотели. В деловой сфере стоит взвесить все "за" и "против" перед тем, как приниматься за новый проект или новую задачу. Возможно, к выходным вы не получите ответа на интересующий вас вопрос, но все прояснится к концу месяца, когда появится дополнительная информация.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам необходимо обратить внимание на события этой недели. Возможно, этот период поможет вам лучше узнать себя и вы сможете избавиться от качеств, которые мешали и не давали жить полной жизнью. Также вы можете столкнуться с ситуациями, когда другие будут вас оценивать. Возможно, это будет собеседование, участие в конкурсе или вы вольетесь в новый круг общения.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги на этой неделе смогут похвастаться трудолюбием и прозорливостью. Это поможет управлять любой ситуацией. В середине недели Козерогов ожидают приятные знакомства, поддержка родных и друзей. При этом не стоит обольщаться похвалами окружающих и продолжать работать над собой. К концу недели обострится ваша интуиция.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе Водолеям предстоит непростой разговор или переписка, но разрешение ситуации освободит вас. Осуществить задуманное на этой неделе поможет исключительно ваша активность. В конце недели хорошо переключиться. Если у вас умственная работа - полезно заняться физической активностью, провести время на природе, сделать что-то своими руками. Если вы работаете физически - побалуйте себя массажем, теплой ванной, любимым фильмом.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбы смогут расширить свое влияние, договориться о встречах с важными людьми, эффективно провести деловые переговоры и сделки. В середине недели придется много анализировать и делать расчеты. В конце недели возможны неожиданные звонки и встречи, которые вас порадуют.