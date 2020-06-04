Ранее достигнутое мирное соглашение между КНДР и Южной Кореей, может быть аннулировано. Такое решение последовало после массового засыла по воздуху в Северную Корею пропагандистских листовок.

Об этом со ссылкой на заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя главы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сообщает "Интерфакс".

Так, ее заявление последовало после отправки на территорию КНДР с помощью воздушных шаров из Южной Кореи пропагандистских листовок.

"Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить по высокой цене, если они позволят этой ситуации продолжаться", - говорится заявлении КНДР.

Ким Е Чжон предупредила, что если южнокорейские власти не остановят поток листовок, то Пхеньян может разорвать соглашение Север - Юг в военной области, которое "вряд ли имеет какую-либо ценность в такой ситуации", а также прекратить работу совместного индустриального парка "Кэсон" и закрыть отделения военной миссии связи Север - Юг.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Южной Кореи 3 мая сообщил, что северокорейские солдаты обстреляли один из пунктов пропуска на демаркационной линии между государствами. Южная Корея после ряда предупреждений открыла огонь.