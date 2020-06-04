Утром в четверг, 4 июня, в Киеве полиция усилила меры безопасности. Причиной стала акция протеста, которую участники "Автоевросилы" проводят возле здания Кабмина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщают в полиции, решение усилить меры безопасности было принято для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева. Полицейские заступили на усиленное дежурство совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

Также на месте работают кинологи, взрывотехники, полиция диалога. Организаторы мероприятий анонсировали задействование автотранспорта при проведении акции, поэтому киевлян предупреждают о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Отметим, что участники акции протеста, которая проходит у Кабмина, требуют от властей немедленно дать выводы относительно комплексного закона о доступной растаможке для дальнейшего голосования в парламентском комитете и Раде.

Напомним, в пятницу радикалы и представители ЛГБТ по очереди будут митинговать за отставку Авакова.