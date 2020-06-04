Афроамериканец Джордж Флойд, который умер после жесткого задержания полицейскими в конце мая и чья смерть стала причиной возникновения "черного майдана" в США, был инфицирован коронавирусом.

Об этом со ссылкой на информацию бюро судмеэкспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) пишет РИА Новости.

"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на Covid-19 был положительным", - говорится в подробном отчете о вскрытии тела.

Отмечается, что наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни.

Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города.

Также мы писали, что в США четверым полицейским предъявили обвинение по делу об убийстве Джорджа Флойда.