В Киеве уже 3 210 человек заразились коронавирусом. За сутки в столице выявили 77 пациентов с Covid-19, что на 15 человек больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди 77 новых заболевших в Киеве 15 медиков. Также, по данным Кличко, среди пациентов - 39 женщин от 22 до 78 лет, девять девочек от 1 до 17 лет. Также 26 мужчин от 24 до 82 лет и три мальчика - одному два года и двоим по 13 лет.

Также сообщается, что за сутки в Киеве госпитализировали 11 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Так, больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Дарницком районе -15, Подольском -12 и Шевченковском -10.

Он добавил, что выздоровели за сутки в столице 93 человека. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 849 жителей Киева. Смертельных случаев за минувшие 24 часа не зафиксировано.

Напомним, по данным на 4 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 411 человек. За сутки выявили 588 новых случаев заболевания.

Также мы писали, что в МОЗ напомнили о правилах безопасности во время пандемии. Пока нет вакцины и лекарств против Covid-19, необходимо продолжать соблюдать правила физической дистанции и ежедневной гигиены.