Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 июня, планирует отправить на доработку программу деятельности правительства, а также рассмотрит вопросы об увольнении и назначении новых членов правительства.

Об этом сказано в повестке заседания, опубликованной на сайте парламента.

Указанные выше вопросы планируется рассмотреть в начале заседания. Ранее отмечалось, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" отправят программу деятельности Кабинета министров на доработку.

Среди кадровых вопросов - увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.

Верховная Рада также рассмотрит представление Кабмина на назначение народного депутата от фракции "Слуга народа", председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины, а заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского - на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" и альтернативный к нему.

Также предусмотрено рассмотрение законопроекта №3228 "О Таможенном тарифе Украины".

Включить в повестку дня и принять решения предложено также и по законопроекту №3118 "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ".

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть проект закона №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих".

Также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроектов №3354 "О внесении изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета" и №2030 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (относительно предоставления права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)".

Народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Напомним, вчера, 3 июня, "Страна" сообщала, что бельгийский Королевский оперный театр "Ла Монне" использовал нарезку видео драк украинских народных депутатов для рекламной кампании нового театрального сезона.

Это случилось после того, как в сети опубликовали видео, на котором народные депутаты дерутся в Верховной Раде в ходе обсуждения законопроекта о снятии моратория на продажу земли.