Данные на утро 4 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 411 человек
По состоянию на утро четверга, 4 июня, в Украине выявили уже 25 411 случаев коронавируса. Вчера, 3 июня, сообщалось о 24 823 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 588 новых пациентов. Это рекордный показатель по заболевшим с начала эпидемии в Украине. Предыдущее "достижение" было отмечено 23 апреля, когда коронавирусом заразились 578 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Телеграм-канале "Коронавирус инфо".
По данным ЦОЗ, на 4 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1 077 случаев;
Волынская область - 986 случаев;
Днепропетровская область - 957 случаев;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 833 случая;
Закарпатская область - 1 257 случаев;
Запорожская область - 469 случаев;
Ивано-Франковская область - 1 491 случай;
Кировоградская область - 526 случаев;
г. Киев - 3 210 случаев;
Киевская область - 1 673 случая;
Львовская область - 1 915 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 933 случая;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1 905 случаев;
Сумская область - 177 случаев;
Тернопольская область - 1 220 случаев;
Харьковская область - 1 166 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 497 случаев;
Черновицкая область - 3 481 случай;
Черкасская область - 429 случаев;
Черниговская область - 238 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 300 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Хмельницком Зеленский зашел в кафе и нарушил карантинное постановление Кабмина на глазах у Ляшко.