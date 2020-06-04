По состоянию на утро четверга, 4 июня, в Украине выявили уже 25 411 случаев коронавируса. Вчера, 3 июня, сообщалось о 24 823 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 588 новых пациентов. Это рекордный показатель по заболевшим с начала эпидемии в Украине. Предыдущее "достижение" было отмечено 23 апреля, когда коронавирусом заразились 578 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Телеграм-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, на 4 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1 077 случаев;

Волынская область - 986 случаев;

Днепропетровская область - 957 случаев;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 833 случая;

Закарпатская область - 1 257 случаев;

Запорожская область - 469 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 491 случай;

Кировоградская область - 526 случаев;

г. Киев - 3 210 случаев;

Киевская область - 1 673 случая;

Львовская область - 1 915 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 933 случая;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1 905 случаев;

Сумская область - 177 случаев;

Тернопольская область - 1 220 случаев;

Харьковская область - 1 166 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 497 случаев;

Черновицкая область - 3 481 случай;

Черкасская область - 429 случаев;

Черниговская область - 238 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 300 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Хмельницком Зеленский зашел в кафе и нарушил карантинное постановление Кабмина на глазах у Ляшко.