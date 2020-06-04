В Соединенных Штатах Америки выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда еще троим офицерам полиции города Миннеаполиса.

Об этом сообщает Asociated Press.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение Шовину, в котором именно он на видео давит коленом на шею Флойда, на убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Ранее его обвиняли в непреднамеренном убийстве третьей степени.

А троих коллега Шовина, присутствовавшим при задержании, обвиняют в соучастии в убийстве.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар в своем Twitter-канале назвала ужесточение обвинения Шовину "еще одним важным шагом к правосудию".

Как отмечается, на прошлой неделе все четверо полицейских, участвовавшие в задержании Флойда, были уволены.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США.

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

Из-за массовых беспорядков в США после смерти Флойда на протеста погибли уже 11 человек.