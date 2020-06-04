На время государственных выходных на Троицу, украинцы будут отдыхать 3 дня - с 6 по 8 июня. Национальный банк Украины (НБУ) в связи с этим пояснил, как будет работать банковская система страны в этот период.

Об этом со ссылкой на пресс-службу финансовой структуры сообщают "Украинские новости".

Так, банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.

Таким образом, 8 июня, в понедельник, банки в Украине не будут работать.

Ранее мы писали, что в стране вводят в оборот 10-гривенную монету то ли с Мазепой, то ли с Орликом. Они начали считаться платежным средством с 3 июня 2020 года.

Также сообщали, что Нацбанк Украины выпустил сувенирную банкноту из серебра, которая воссоздает дизайн купюры номиналом 1000 гривен образца 2019 года.