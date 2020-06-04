Власти Японии и представители Международного олимпийского комитета (МОК) активно рассматривают все возможности для проведения в следующем году перенесенной из-за пандемии коронавируса Олимипиады-2020 в Токио.

Правительство и Национальный оргкомитет летней Олимпиады могут существенно изменить планы и правила проведения соревнований, что бы спасти Олимпиаду в целом.

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на японскую газету Yomiuri Shimbun.

По информации информированных источников из НОК Японии Олимпийские игры могут пройти в упрощенном варианте.

По данным источника, это связано из-за не стихающей пандемии коронавируса Covid-19. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в итоге была перенесена на год, и теперь Игры должны состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Организаторы соревнований рассчитывают провести Олимпиаду в полноценном формате, однако также рассматривается вариант, при котором число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр будет сокращено, а ограничения также коснутся зрителей на стадионах и спортсменов во время их проживания в Олимпийской деревне и передвижения за ее пределами.

Ранее "Страна" сообщала, что Олимпийские игры 2021 года сохранят название "Олимпиада-2020".