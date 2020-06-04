Вчера, 3 июня, президент России Владимир Путин провел совещание со спасателями и руководством Красноярского края по поводу экологической катастрофы, которая случилась 29 мая в Норильске. Здесь произошла утечка 21 000 тонн дизтоплива, которое попало в реки, окрасив их в ядовито - красный цвет и заодно отравив землю.

Местные власти с опозданием проинформировали Москву о катастрофе, что вызвало негативную реакцию Путина, который поручил силовикам разобраться в задержке информирования об аварии на ТЭЦ в Норильске.

Реки Амбарная и Далдыкан на Таймыре стали красными, фото: Telegram-канал Подъем

В ходе совещания по ликвидации разлива топлива в Красноярском крае губернатор региона Александр Усс доложил президенту, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. По его словам, 29 мая сообщалось о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, а на следующий появились сведения о разгерметизации емкости. Усс отметил, что реальная картина стала понятна по сообщениям в социальных сетях.

Путин поинтересовался, с чем была связана задержка в поступлении информации о ЧП. Руководитель дочерней компании "Норникеля" Сергей Липин сообщил, что разгерметизация одного из резервуаров, где хранилось дизельное топливо, произошла 29 мая в 12:55, в баке хранилось около 21 тысяч тонн, как передает Интерфакс.

"В результате аварии был введен в действие план ликвидации аварийных разливов нефти на объекте. В соответствии с планом ликвидации произведены необходимые оповещения", - рассказал он.

"Губернатор (Красноярского края - Ред.) говорит о том, что узнали только через два дня, мне и министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит", - отметил Путин.

Липин повторил: "Информация, в соответствии с планом, была передана".

"Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается", - заявил Путин.

Реки Амбарная и Далдыкан на Таймыре после утечки топлива на норильской ТЭЦ стали красными. В Фонде Дикой природы России (WWF) сообщили, что после аварии 21 000 кубометров дизельного топлива была обнаружена в водоемах.

"От протёкшего резервуара до реки Амбарная около 12 километров, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до Пясино примерно 20 километров, так что мы предполагаем, что 1 июня загрязнение уже достигло озера", - заявили в WWF России, как передает Тelegram-канал Подъем.

В местном Роспотребнадзоре пояснили, что нефтепродукты пока не проникли в подземные источники. Однако в "Росрыболовстве" уже охарактеризовали случившееся как экологическую катастрофу с долговременными последствиями.

Разлив топлива произошел на ТЭЦ-3 еще 29 мая. Емкость находилась в ненадлежащем состоянии, поэтому и произошла разгерметизация. В "Норникеле" же заявили, что просели бетонные конструкции. Сейчас в регионе введен режим ЧС. Общая площадь разлива составила уже 180 000 кв. метров.

Ранее "Страна" сообщала, что в России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск.