Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Давид Арахамия признал, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.

"В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил Давид Арахамия.

Видео: Україна 24

Ранее "Страна" сообщала, что Арахамия рассказал, когда Рада назначит новых министров в Кабмин.