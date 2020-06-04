Компания SpaceX продолжает успешно осваивать космическое пространство. Сегодня ранним утром, 4 июня, ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Таким образом ее орбитальная группировка состоит уже из 480 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Об этом сообщает в соцсети пресс-служба SpaceX.



Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 3 июня в 21:25 по времени Восточного побережья США (4 июня 04:25 по Киеву - Ред.) со стартового комплекса LC-40 на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.



Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже восьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.

Старт ракеты Falcon 9 с космодроме NASA на мысе Канаверал

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