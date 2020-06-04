Вчера, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Хмельницком и угодил в неоднозначную ситуацию. Гарант вместе с сопровождающими его чиновниками заглянул в местную кофейню и выпил там чашечку кофе, что является нарушением постановления Кабмина.

Фото опубликовано в Telegram-канале президента.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - написал президент Зеленский.

За столиком сидят сразу шесть человек. Вместе с Владимиром Зеленским, глава Офиса президента Андрей Ермак и пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Позади них стоит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Все, кроме Юлии Мендель, находятся в заведении без защитных масок, что является нарушением правил карантина.

Кроме того, по решению Кабмина, закрытые заведения общественного питания могут возобновить свою работу только с 5 июня и за столом должно быть не более четырех человек. Невыполнение этих требований грозит владельцам заведений штрафом.