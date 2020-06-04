Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 4 июня

В Минздраве показали, в каких областях больше всего украинцев болеют коронавирусом. За последние сутки заразилось еще 588 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 077 (677 выздоровели)

Волынская область - 986 (294 выздоровели)

Днепропетровская область - 957 (349 выздоровели)

Донецкая область - 174 (109 выздоровели)

Житомирская область - 833 (474 ​​выздоровели)

Закарпатская область - 1 257 (524 выздоровели)

Запорожская область - 469 (269 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1491 (887 выздоровели)

Киев - 3 210 (849 выздоровели)

Киевская область - 1 673 (472 выздоровели)

Кировоградская область - 526 (409 выздоровели)

Луганская область - 51 (41 выздоровел)

Львовская область - 1 915 (490 выздоровели)

Николаевская область - 295 (182 выздоровели)

Одесская область - 933 (290 выздоровели)

Полтавская область - 272 (253 выздоровели)

Ровенская область - 1 905 (1019 выздоровели)

Сумская область - 177 (147 выздоровели)

Тернопольская область - 1220 (958 выздоровели

Харьковская область - 1 166 (471 выздоровел)

Херсонская область - 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая область - 497 (276 выздоровели)

Черкасская область - 429 (327 выздоровели)

Черновицкая область - 3 481 (1051 выздоровел)

Черниговская область - 238 (63 выздоровели).

"Подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев. На амбулаторном лечении находится 17 674 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 737 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 297 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образцы - методом ИФА.

Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу и количество ежедневно проводимых тестов ПЦР.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы.