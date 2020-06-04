Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 4 июня
В Минздраве показали, в каких областях больше всего украинцев болеют коронавирусом. За последние сутки заразилось еще 588 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 1 077 (677 выздоровели)
- Волынская область - 986 (294 выздоровели)
- Днепропетровская область - 957 (349 выздоровели)
- Донецкая область - 174 (109 выздоровели)
- Житомирская область - 833 (474 выздоровели)
- Закарпатская область - 1 257 (524 выздоровели)
- Запорожская область - 469 (269 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1491 (887 выздоровели)
- Киев - 3 210 (849 выздоровели)
- Киевская область - 1 673 (472 выздоровели)
- Кировоградская область - 526 (409 выздоровели)
- Луганская область - 51 (41 выздоровел)
- Львовская область - 1 915 (490 выздоровели)
- Николаевская область - 295 (182 выздоровели)
- Одесская область - 933 (290 выздоровели)
- Полтавская область - 272 (253 выздоровели)
- Ровенская область - 1 905 (1019 выздоровели)
- Сумская область - 177 (147 выздоровели)
- Тернопольская область - 1220 (958 выздоровели
- Харьковская область - 1 166 (471 выздоровел)
- Херсонская область - 179 (161 выздоровел)
- Хмельницкая область - 497 (276 выздоровели)
- Черкасская область - 429 (327 выздоровели)
- Черновицкая область - 3 481 (1051 выздоровел)
- Черниговская область - 238 (63 выздоровели).
"Подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев. На амбулаторном лечении находится 17 674 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 737 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 297 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образцы - методом ИФА.
Напомним, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу и количество ежедневно проводимых тестов ПЦР.
Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы.