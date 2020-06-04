В Харьковской области задержаны участники общественной организации "Слобожанская Сечь", которые устроили вооруженный конфликт с правоохранителями. Им грозит тюремный срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В среду, 3 июня, в Краснокутском районе Харьковской области машину с правоохранителями, которые находились при исполнении служебных обязанностей, окружили неизвестные мужчины. Они назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. "Сечевики" держали в руках палки, топор и оружие, вели себя агрессивно, угрожая правоохранителям. Затем они порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также выстрелили из оружия в боковое стекло машины.

Также было установлено, что 2 июня эти же люди угрожали руководителю одного из отделов полиции. Они напали на него днем в центре города - в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции.

По эпизоду с автомобилем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, открыты уголовные производства по ч.1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", в апреле в Харькове напали на двух высокопоставленных оперативников.

Как выяснилось, жертвами стали начальники УГРО и Отдела розыска областного главка полиции. Обоих избили до полусмерти.