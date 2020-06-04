Бельгийский Королевский оперный театр "Ла Монне" использовал нарезку видео драк украинских народных депутатов для рекламной кампании нового театрального сезона.

Соответствующее фото и видео появилось на сайте театра.

Слоган сезона: "Однажды сейчас" или Unce upon now.

Идея означает нестабильность существующего сейчас порядка вещей в обществе.

Чаще всего на видео малькает лицо радикала Игоря Мирошниченко, который засветился в драке с представителями коммунистической партии в 2014 году, Арсений Яценюк, которого в 2015 году буквально на руках вынесли из-за трибуны и бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, которого в 2010 прямо в здании парламента забросали сырыми куриными яйцами.

"Влияние великой украинской культуры на культуру европейскую невозможно недооценить", "Я из Украины, и я не могу перестать смеяться из-за того, что вы использовали это", "Представьте, сколько разочарований будет после начала сезона. Такой мощной рекламы не достоин ни один арт-коллектив в мире. Верховная Рада выше любого искусства, потому что это сама Жизнь", "Все верно. Трагедии и комедии - это репертуар Оперного. Лучшее олицетворение всего трагикомичного - это картинки из жизни Украины. Но люди, не способны мыслить, радуются. А это позор", "Оно конечно смешно смотреть как тупые жирдяи бьются, но потом вспоминаешь что они принимают законы", - написали в комментариях гости украинские пользователи YouTube.

Дерущиеся депутаты Рады стали звездами Королевского театра Бельгии. Видео: YouTube / La Monnaie.

Напомним, в сети опубликовали видео, как народные депутаты подрались в Верховной Раде в ходе обсуждения законопроекта о снятии моратория на продажу земли.

Как сообщала "Страна", в стенах украинского парламента произошла потасовка при участии "свободовцев". Инцидент произошел в аграрном комитете. "Такого махача Верховная Рада давно не видела", - говорится в подписи.