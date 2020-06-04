Внешнего независимого оценивания (ВНО) при окончании 11 класса выпускникам в этом году будет достаточно, обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) для получения полного общего среднего образования проходить не придется.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"Освободить в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся учреждений образования, которые завершают получение полного общего среднего образования", - указано в документе.

Решение было принято ан фоне пандемии коронавируса, чтобы обезопасить школьников. Учебный год должен формально закончиться не позднее первого июня. Однако прохождение ВНО абитуриентам, которые в этом году намерены поступить в ВУЗы - обязательно.

Стоит отметить, что баллы результатов сдачи ВНО зачисляют и в ГИА при выдаче свидетельства о получении полного общего среднего образования.

Напомним, Министерство образования определилось со сроками проведения основной сессии ВНО. Сессия начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Как сообщала "Страна", учебный год в школах в этом году закончился дистанционно. Чтобы не подвергать риску детей, рекомендуется также отказаться от последних звонков и выпускных. Занятия школьников закончились дистанционно 31 мая, к 1 июля должен закончиться учебный год и быть вынесены все решение о переводе школьников в следующий класс. до 15 июня учебные заведения обяжут подготовить все документы о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей знаний