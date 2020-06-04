Адвокат задержанного ФСБ в аннексированном Крыму солдата ВСУ Евгения Добринского, которого подозревают в незаконном пересечении границы, рассказал, что россияне пытались узнать у военнослужащего подробности его служебной деятельности и уточняли механизм охраны границы.

Об этом рассказал защитник задержанного Ислям Велиляев, передает "Крым.Реалии".

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведение военной службы", – рассказал он.

Однако Велиляев утверждает, что ФСБ не удалось получить информацию у Добринского, так как это "служебная информация".

"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы. Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы не желательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него", – добавил защитник.

Напомним, в ФСБ заявили, что "при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу". В сообщении утверждалось, что солдат был пьяным и накануне курил "траву".

Как сообщала "Страна", командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, который, как видно по видео и по его показаниям, в нетрезвом виде перешел границу с Крымом. По мнению командования, вся эта история – часть российской кампании по дискредитации ВСУ и пропаганда.

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