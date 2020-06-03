В Херсонской области из-за неблагоприятных погодных условий площади погибших посевов в отдельных хозяйствах составляют до 50%.

Об этом сообщил директор департамента развития сельского хозяйства и орошения ОГА Александр Паливода, передает Укринформ.

"В области агропредприятия, понесшие убытки из-за засухи, ночных заморозков подают документы в районные комиссии ТЭБ для получения финансовой помощи. Таких предприятий уже 19, на сегодня по этой информации больше всего пострадали предприятия в Каховском и Чаплинском районах, где площади погибших посевов в отдельных хозяйствах составляют до 50%. А площадь гибели посевов по Каховскому району в целом составляет до 10%, в Чаплинском районе до 7%, в Белозерском, Ивановском и Алешковском районах до 5%. Большинство аграриев пересевали такие площади поздними зерновыми культурами", - сказал Паливода.

В целом площадь погибших посевов по Херсонской области составила 21,5 тыс. га озимых и яровых культур, поврежденных посевов - 6,9 тыс. га. Что касается ранних сортов плодовых многолетних насаждений, то они пострадали также от заморозков на площади 0,42 тыс. га. Средние и поздние сорта на сегодня не повреждены и нуждаются в уходе, подкормке, опрыскивании.

Сумма убытков вследствие гибели посевов сельскохозяйственных культур составляет 246,03 млн грн.

Как сообщил директор департамента, в настоящее время продолжается работа с сельхозпредприятиями по уточнению погибших площадей, ущерба для получения финансовой поддержки из резервного фонда бюджета за погибшие посевы соответственно Постановлению КМУ от 29.03.2002 года №415 на возвратной основе.

Как сообщалось ранее, в Одесской области аграрии потеряли почти треть урожая озимых из-за засухи.

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